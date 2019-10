Dwie staruszki okradzione przez obywateli Rumunii

Do dwóch kobiet (w wieku 78 i 83 lat) mieszkających w Ostrowie Wlkp. przyjechali nieznani mężczyźni. Zaproponowali im wymianę rynien w zamieszkałym przez nich domu.

- Tak przekonywali kobiety co do konieczności wymiany starych rynien, że seniorki się zgodziły. W trakcie rozmowy ustalono, że koszt tej usługi miał wynieść początkowo 150 złotych za całość. Po wykonaniu pracy mężczyźni poinformowali kobiety, że 150 złotych to kwota za metr bieżący wymienionych rynien i zażądali 3 tysięcy złotych – powiedziała rzecznik prasowy ostrowskiej policji Małgorzata Michaś.

"Mężczyzna wyrwał pieniądze z dłoni"

Jeden z mężczyzn wszedł do mieszkania razem z 83-latką i zabrał jej trzymaną przez nią kopertę ze wszystkimi pieniędzmi w kwocie 7 tysięcy złotych.

- Natomiast 78-latka tłumaczyła, że ma tylko 770 złotych i są to jej ostatnie pieniądze na życie. Także jej mężczyzna wyrwał pieniądze z dłoni – powiedziała rzecznik.

W wyniku podjętych działań policjanci zatrzymali trzech podejrzewanych w wieku 26 i 21 lat obywateli Rumunii, którzy usłyszeli zarzut kradzieży.

Funkcjonariusze odzyskali pieniądze, które oddano seniorkom.

Zatrzymanym grozi kara do 5 lat więzienia.

dc/ PAP