"To było oszustwo, ten wyrok jest istotny". W "Polityce na Ostro" dyskusja o frankowiczach

- Nikt nie brał kredytu w przekonaniu, że zapłaci trzy razy więcej za mieszkanie. To było oszustwo, ten wyrok jest istotny - powiedział w "Polityce na Ostro" Maciej Konieczny z Lewicy. - Obóz Zjednoczonej Prawicy, PiS jako jedyne wykazało się instynktem, jeśli chodzi o zwrócenie uwagi na ten problem - stwierdził z kolei wiceminister Marcin Ociepa.

Umowa pozbawiona nieuczciwych warunków może pozostać wiążąca dla stron, jednak ze względu na to, że zgodnie z polskim prawem nie ma możliwości zastąpienia zapisów dotyczących indeksacji do franka, taką umowę można unieważnić - orzekł w czwartek TSUE. Wyrok uznano za korzystny dla polskich frankowiczów.

"Gdzie była Lewica i PO?"



O orzeczeniu dyskutowali w czwartek goście Agnieszki Gozdyry w programie "Polityka na Ostro".



- To wyrok na państwo polskie, bo w takim przypadku, to państwo musi gwarantować reprezentowanie praw i interesów obywateli - stwierdził Konieczny.



Zdaniem wiceministra przedsiębiorczości i technologii Marcina Ociepy PiS jako jedyne dostrzegło "problem społeczny jaki był związany z frankowiczami". - Gdzie była Lewica i PO? Wszyscy bagatelizowaliście - dodał.

"Prezydent powinien zapaść się pod ziemię"



- Trybunał powinien uświadomić wyborcom dzisiaj, co to znaczy słowo rzucane przez ważnych polityków w kampanii. Prezydent Andrzej Duda powinien się zapaść pod ziemię, jak słucha dzisiejszych materiałów. To był jeden z ważniejszych punktów jego kampanii - przypomniał Grzegorz Furgo z PO-KO.



Z kolei Paweł Bejda z PSL-Koalicji Polskiej stwierdził, że "obywatele byli oszukiwani przez doradców, przez banki". - Absolutnie zawiodło państwo polskie, obojętnie kto by nim rządził. Po prostu zawiedli politycy - dodał.

