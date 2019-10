Włamywacz zasnął w okradanym mieszkaniu. Obudzili go policjanci

Krakowscy policjanci zatrzymali 64-letniego włamywacza, który zasnął w okradanym mieszkaniu - poinformował we wtorek rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń. Funkcjonariusze podjęli kilka prób dobudzenia go. Przestępca spał twardo, bo nie była to pierwsza noc, którą zarwał.