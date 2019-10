Kopał grób dla córki, usłyszał głosy. Znalazł niemowlę pochowane żywcem

Córka mężczyzny zmarła tuż po urodzeniu, przekazał Abhinandan Singh, szef lokalnej policji w dystrykcie Bareli. Urodziła się jako wcześniak.

Hindus poszedł wieczorem pochować jej ciało na lokalnym cmentarzu. Kopiąc grób, na głębokości trzech stóp uderzył łopatą w gliniany garnek i usłyszał kwilenie. Kiedy go wyciągnął i otworzył, znalazł w środku żywe niemowlę.

ZOBACZ też: Nastolatka oskarżyła dyrektora o molestowanie, została spalona żywcem. Zarzuty dla 16 osób

- Dziecko zabrano do szpitala miejskiego, gdzie jest aktualnie hospitalizowane. Próbujemy znaleźć rodziców i podejrzewamy, że musieli brać w tym udział - przekazał policjant.

Nie wiadomo, jak długo niemowlę leżało w grobie. Lekarze spodziewają się, że dziewczynka, jak ustalono - czterodniowa - przeżyje i wróci do pełni sił. Dziecko ważyło 1,1 kilograma - poinformował dziennik "The Times of India". Zdaniem medyków dziecko zostało zakopane od czterech do sześciu godzin przed odkryciem.

- Próbujemy zidentyfikować osobę, która żywcem pogrzebała dziecko, na podstawie nagrań z kamer monitoringu - powiedział Harishchandra Joshi, szef lokalnego komisariatu cywilnej policji w Bareli.

A newborn baby girl has been discovered buried alive in northern India, a local police chief has revealed.



Abhinandan Singh told reporters the baby was found by a villager who was burying his own daughter, who had died minutes after birth. pic.twitter.com/ieFVSZ0u4I — IanBroughall (@IanBroughall) October 14, 2019

Kobiety w Indiach są często dyskryminowane. Dziewczęta są postrzegane jako obciążenie finansowe dla rodzin. Zjawisko to jest szczególnie nasilone wśród najbiedniejszych społeczności ze względu na posag, jaki rodzice muszą wnieść, kiedy córka wychodzi za mąż.

Większość niechcianych ciąż jest przerywana w nielegalnych klinikach mimo zakazu aborcji, który obowiązuje w tym kraju.

CZYTAJ: Miejsce, w którym dziewczynki się nie rodzą. Powodem mogą być ukryte aborcje

Magistraty w stanie Uttarakhand w północnych Indiach zaczęły ostatnio badać sprawę możliwych nielegalnych aborcji, których dokonuje się ze względu na płeć dziecka. Według oficjalnych statystyk w ciągu trzech miesięcy w ponad 130 wioskach w regionie nie urodziło się ani jedno dziecko płci żeńskiej.

las/hlk/ "The Telegraph", CNN, BBC, "The Times of India", "Hindustan Times"