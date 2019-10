Pierwszy przypadek złamania ciszy wyborczej

Policja w Kartuzach ukarała mandatem osobę, która w sobotę rano zerwała plakat wyborczy. To jedyny związany z wyborami parlamentarnymi incydent, jaki zanotowano dotąd w województwie pomorskim.

- O ukaraniu mandatem przez kartuską policję osoby, która w sobotę rano zerwała wyborczy plakat - poinformowała Renata Legawiec z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

W niedzielę od godz. 7:00 do godz. 21:00 w Polsce odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia wyborów.

Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę o godz. 21:00. W tym czasie zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz kandydatów. Zakaz obowiązuje też w internecie. Za złamanie ciszy grozi nawet 1 mln zł grzywny.

wka/ PAP