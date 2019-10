Wypadek niepełnosprawnych w parku rozrywki. Reanimowano dwie osoby

Wypadek wydarzył się ok. godz. 13.30. W pewnym momencie wywróciła się tzw. tratwa, w której znajdowało się pięć dorosłych osób. Nie udało im się utrzymać wewnątrz, przez co wpadli do wody.

- Na miejsce jako pierwsi przybyli policjanci z miejscowego posterunku, którzy reanimowali 57-letnią kobietę do czasu przyjazdu służb medycznych - poinformowała podinsp. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka mazowieckiej policji.

Według portalu wirtualnygarwolin.pl, resuscytacji wymagała też jeszcze jedna osoba, a na miejscu wylądowały dwa śmigłowce LPR.

57-latka trafiła do warszawskiego szpitala drogą lotniczą, natomiast pozostałych rannych przetransportowano karetkami.

wka/wirtualnygarwolin.pl, PAP