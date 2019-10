Tajemniczy tir, tajemnicza mąka. W firmie mieli nie znać kierowcy, ale dali mu pieniądze na mandat

Ukrainiec przewoził tirem mąkę, gdy do kontroli zatrzymali go olsztyńscy inspektorzy transportu. Wezwany na miejsce przedstawiciel przewoźnika zapewnił, że w ogóle nie zna kierowcy, a ciężarówka i ładunek nie należą do jego firmy. Jednak jeszcze przy inspektorach... dał szoferowi 2 tys. zł na zapłacenie mandatu.