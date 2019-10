"Sprzedano 12 tys. książek Tokarczuk w 10 godzin". Sprawdzamy plany polskiej noblistki

Jak podkreśliła w rozmowie z polsatnews.pl Marianowicz, "trudno o inne takie przykłady w historii Empiku".

- Najlepiej sprzedają się "Bieguni", "Księgi Jakubowe" oraz "Prawiek i inne czasy" - wymieniła.

W salonie Empiku, w jednym z warszawskich centrów handlowych, wszystkie książki Tokarczuk zostały wyprzedane. Podobnie było w księgarni "Świat Książki", w której również sprawdzaliśmy zainteresowanie publikacjami noblistki.

Spotkania z czytelnikami

Aktualnie Tokarczuk przebywa w Niemczech, gdzie na godzinę 14:00 zaplanowano konferencję prasową. Po powrocie do kraju, wraz z wydawnictwem, ustali spotkania z polskimi czytelnikami.

- Na pewno poczują się usatysfakcjonowani - zapowiedział Sebastian Nowak.

Dopytywany o ewentualne planowane dodruki, zaznaczył, że "obecnie wszystkie książki Olgi są w pełnej dostępności, w regularnej sprzedaży". - Jeśli potrzebny będzie dodruk, zapewnimy go możliwie szybko - dodał.

Pasmo sukcesów

2019 rok jest dla Tokarczuk obfity w nominacje do prestiżowych nagród.

W styczniu jej "Prowadź swój pług przez kości umarłych" nominowano do Nagrody Literackiej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD - red.). Ten sam tytuł w marcu nominowano do Man Booker International Prize 2019. Rok wcześniej pisarka zdobyła tę nagrodę za książkę "Bieguni". "Prowadź swój pług…" we wrześniu trafiło także na długą listę nominowanych do National Book Award for Translated Literature.

Z kolei w lipcu kultowe "Księgi Jakubowe" zyskały tytuł najlepszej książki przełożonej na język francuski. Tokarczuk otrzymała za nie nagrodę Laure-Bataillon.

W czwartek doszła do tego prestiżowa nagroda Nobla.

ZOBACZ: Szymborska bardzo ceniła Tokarczuk

Ambasadorka Polszczyzny i kuratorka festiwalu

2019 rok obfitował nie tylko w nominacje i zwycięstwa. Pod koniec września, Tokarczuk, decyzją kapituły przy Radzie Języka Polskiego, została jedną z Ambasadorek Polszczyzny.

W maju zaś pełniła funkcję kuratorki Apostrofu - Międzynarodowego Festiwalu Literatury. Do debat o przyszłości świata zaprosiła cenionych gości. Tematem rozmów były m.in. edukacja, filozofia samoograniczenia czy poczucie tożsamości.

ZOBACZ: Tokarczuk: zagłosujmy w dobry sposób

Nobel "za wyobraźnię narracyjną"

Jak podała Szwedzka Akademia, Tokarczuk otrzymała nagrodę "za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia".

Tokarczuk jest autorką m.in.: "Podróży ludzi Księgi", "Prawieku i innych czasów", "Gry na wielu bębenkach", "Prowadź swój pług przez kości umarłych", "Ksiąg Jakubowych" oraz "Biegunów".

ac/luq/ polsatnews.pl, PAP