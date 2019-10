Przyznano Pokojową Nagrodę Nobla. Zobacz kto został laureatem

Etiopia i Erytrea w lipcu 2018 roku wznowiły oficjalne stosunki po latach konfliktu, w tym po wojnie o przebieg granic z lat 1998-2000.

Wręczenie nagrody odbędzie się w Oslo 10 grudnia, w rocznicę śmierci jej fundatora Alfreda Nobla.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B