Ranni po wypadku na S1 w Sosnowcu. Zderzyło się sześć pojazdów

Na drodze ekspresowej S1 w Sosnowcu doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się trzy samochody osobowe, dwa samochody dostawcze i ciężarówka. Trasa w kierunku Dąbrowy Górniczej jest zablokowana. Prace porządkowe mogą potrwać do 13:00.

Zgodnie z informacjami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zdarzeniu ranne zostały trzy osoby. Jak przekazała polsatnews.pl asp. szt. Sonia Kepper z KMP w Sosnowcu, czwarta osoba zdecydowała się również na skorzystanie z pomocy lekarza.

"Dziennik Zachodni" informuje, że do karambolu doszło przy centrum logistycznym Biedronki. Prawdopodobnie samochody zaczęły zwalniać przed wjazdem do hal magazynowych i wówczas doszło do zderzenia.

Na miejscu pracują policjanci i ratownicy z pogotowia ratunkowego oraz straży pożarnej. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności wypadku.

Po godzinie 8:20 ruch na trasie S1 w kierunku Tychów został udrożniony.

Trasa w kierunku Dąbrowy Górniczej i dalej Częstochowy nadal jest zablokowana. Jak podała policjantka, jeden pas ruchu zostanie prawdopodobnie udrożniony ok 10:30. Prace porządkowe mogą potrwać natomiast do 13:00.

las/msl/luq/ PAP, "Dziennik Zachodoni"