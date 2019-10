Wczoraj sobie "wyobrażał", dziś "nie po drodze". Neumann o koalicji z Konfederacją

- Po wyborach w Sejmie powstanie większość KO, Lewica i PSL; nie po drodze nam jest z Konfederacją, to nie nasze wartości ani program, nie będzie z nią żadnych koalicji - oświadczył w czwartek poseł PO-KO Sławomir Neumann. W środę w Polsat News twierdził, że "można sobie wyobrazić" rząd "ratunku narodowego", w którym PO tworzyłaby koalicję z Konfederacją.

"Po wyborach w Sejmie powstanie większość KO, Lewica i PSL. Wierzę w to. Wspólnie będziemy naprawiać Polskę. Nie po drodze nam jest z Konfederacją. To nie nasze wartości ani program. I nie będzie z nią żadnych koalicji" - napisał Neumann na Twitterze.

Były szef klubu PO-KO Sławomir Neumann powiedział w środę w Polsat News, że "można sobie wyobrazić" po wyborach utworzenie rządu "ratunku narodowego". W tym celu partia mogłaby wejść w koalicję z Konfederacją. Zależeć ma to jednak od tego, które partie dostaną się do Sejmu i ile mandatów uzyskają.

Na pytanie czy PO byłaby gotowa utworzyć rząd z Konfederacją polityk odparł: "myślę, że można sobie wyobrazić zbudowanie rządu ratunku narodowego, który by przeprowadził Polskę przez najbliższe miesiące, odbudował w Polsce demokrację i doprowadził do tego, że ludzie, którzy łamią konstytucję i praworządność, zostaną odsunięci".

"Nie wiem, co miał na myśli"

Słowa Neumanna skomentował w Radiu Plus poseł PO-KO Marcin Kierwiński, który powiedział, że "nie wie, co Sławek Neumann miał na myśli".

- Ja sobie nie wyobrażam takiej koalicji. Nie wiem, co Sławek Neumann miał na myśli - podkreślił Kierwiński. Jak zaznaczył, Konfederacja to siła polityczna, którą ulokowałby bardziej na prawo od Prawa i Sprawiedliwości. - Naturalnymi partnerami dla nas jest Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska i lewica. To są siły, z którymi możemy rozmawiać o przyszłym rządzie - wskazał.

Dopytywany, czy może wykluczyć koalicję z Konfederacją, poseł powtórzył, że sobie tego nie wyobraża. Po kolejnych pytaniach prowadzącego, czy może wykluczyć taką koalicję, Kierwiński stwierdził, że to "zabawa w semantykę".

"Nie było, nie ma i nie będzie takiej możliwości"

- Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej i nie wyobrażam sobie, aby partia, w której jestem od wielu, wielu lat, formowała koalicję z Konfederacją - powiedział poseł.

- Nie było, nie ma i nie będzie takiej możliwości, żeby Koalicja Obywatelska weszła w jakąkolwiek relację koalicyjną czy inną z Konfederacją - zapewnił w czwartek w Gliwicach przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

- To jest partia, która jest dedykowana PiS-owi jako koalicjant. I życzę Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby miał doświadczenie w przyszłym parlamencie współpracy z tymi ludźmi - powiedział lider KO.

"Nie będziemy budować koalicji z patologiami III RP"

Do słów Neumanna odniósł się również jeden z liderów Konfederacji Robert Winnicki, który podkreślił: "pan Neumann niech szuka kolegów w Tczewie, w Konfederacji ich nie znajdzie. Nie będziemy budować koalicji z patologiami III RP".

Lider Konfederacji Korony Polskiej, jeden z przywódców Konfederacji Wolność i Niepodległość Grzegorz Braun powiedział z kolei: "czyżby pierwsze szczury szykowały się do ucieczki z tonącego okrętu? Rozumiem, że Wielce Czcigodny pan Neumann ma problem, pilnie poszukuje nowych przyjaciół. Niestety, najlepsze, co moglibyśmy być może zaoferować, to rola świadka koronnego w rozliczaniu afer III RP, kiedy proponowani przez Konfederację prokuratorzy specjalni, zabiorą się wreszcie za »układ trójmiejski«, czy »układ podkarpacki«".

dk/prz/ PAP