Kaczyński o Konfederacji: zęby bolą

- Opozycja to w gruncie rzeczy trójgłowa, jedna partia, która teraz stawia na Konfederację i chce być czterogłowa - stwierdził Jarosław Kaczyński, przemawiając na konwencji w Warszawie. - Zęby bolą - skomentował ten ruch prezes PiS, parafrazując tzw. "Taśmy Neumanna", na których polityk PO mówił: - Jak Zbyszek słyszy, że ma poprzeć Biedronia, to dostaje ku***cy i zęby go bolą.

- Jeśli chodzi o naszych konkurentów z PO-KO, innych formacji, to w gruncie rzeczy trójgłowa, jedna partia. Opierają się na tym, że są anty-PiS-em - mówił do zgromadzonych w stolicy sympatyków Kaczyński.

"Werbują czwartą partię"

- A teraz jeszcze próbują zwerbować czwartą partię, Konfederację. Państwo pewnie znają taśmy pana Neumanna, w pewnym momencie jest taki fragment, że Zbyszek, nie wiem, jak się dokładnie ten pan nazywa, cierpi, że będzie musiał popierać pana Biedronia. Część tego nagrania nie nadaje się do cytowania w naszym towarzystwie, ale że "zęby bolą", to mogę powtórzyć - dodał Kaczyński.

Prezes PiS przypomniał tym samym nagrania rozmów lidera pomorskiej Platformy Obywatelskiej Sławomira Neumanna, które zostały opublikowane w ubiegłym tygodniu przez TVP Info. Były szef klubu parlamentarnego PO-KO mówił: - To są ku***a trudne decyzje, to nie są mili goście. Jak Zbyszek słyszy, że ma poprzeć Biedronia, to dostaje ku***cy i zęby go bolą, ale to są tego typu wybory - mówił Neumann.

"Odsunąć od władzy PiS i nic poza tym"

- No i nie będę wracać do tej pierwszej części wypowiedzi, ale postawienie na Konfederację, które ma teraz miejsce, żeby ta koalicja, bardziej jedna partia, była czterogłowa, a nie trzygłowa, no też chyba "zęby bolą". Ale jednak stawiają - mówił prezes.

- Krótko mówiąc: odsunąć od władzy PiS i nic poza tym - podsumował program opozycji Kaczyński dodając, że wyborcy muszą zdecydować, czy wolą "realny program, czy też anty-PiS".

jm/grz/ polsatnews.pl, PAP