W internecie znaleziono "manifest" zamachowca z Halle

Według niemieckich i zagranicznych ekspertów ds. bezpieczeństwa dokument pdf, który został znaleziony w internecie jest autentyczny. Jako pierwsza poinformowała o nim Rita Katz, szefowa SITE Intelligence Group - amerykańskiej firmy zajmującej się śledzeniem aktywności internetowej organizacji białych supremacjonistów i dżihadystów.



"Dokument zawiera zdjęcia broni domowej roboty i amunicji, których użył Stephan Balliet podczas ataku. Jest też wzmianka o transmisji na żywo. Celem (zamachu) jest »zabić jak najwięcej antybiałych, najlepiej Żydów«" - napisała na Twitterze Katz.

BREAKING: PDF document, appearing to be manifesto of #Halle #Germany attacker Stephan Balliet, emerges online, showing pictures of the weapons and ammunition he used and reference to his live stream. States objective to "kill as many anti-whites as possible, Jews preferred." pic.twitter.com/IpYqY75ywW — Rita Katz (@Rita_Katz) 9 października 2019



Pdf został najprawdopodobniej utworzony 1 października. O jego autentyczności - jak pisze tygodnik "Der Spiegel" - mogą świadczyć m.in. zdjęcia broni domowej roboty, która rzeczywiście została użyta podczas ataku.



W środę 27-letni neonazista Balliet próbował wedrzeć się do synagogi w Halle w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Po nieudanej próbie sforsowania drzwi świątyni otworzył ogień do ludzi na ulicy. Dwie osoby nie żyją, a dwie zostały ranne. Napastnik został po pościgu schwytany przez policję.



Według informacji podawanych w ciągu dnia przez media w czasie ataku w synagodze znajdowało się od 80 do 100 osób. Podczas ewakuacji naliczono 51 osób. Gdyby napastnikowi udało się dostać do środka budynku, najprawdopodobniej ofiar byłoby znacznie więcej. Do zamachu doszło podczas jednego z najbardziej uroczystych żydowskich świąt religijnych - Jom Kipur.



Wszystko wskazuje na to, że atak miał podłoże antysemickie i neonazistowskie. 27-latek transmitował zamach na żywo za pośrednictwem platformy gier wideo Twitch.

Like other far-right attackers, Stephan Balliet seemed to be inspired certain subcultures of online chan boards. To that point, it seems the stream to his Twitch video of his attack was first posted to a chan board. pic.twitter.com/wneOQPrYCB — Rita Katz (@Rita_Katz) 9 października 2019



Jak ustalił tabloid "Bild" Balliet mieszkał ze swoja matką w miejscowości Helbra oddalonej o około 40 kilometrów od Halle. Rodzice jedynaka rozwiedli się kiedy miał 14 lat. Zrobił maturę i przez dwa semestry studiował chemię. Przerwał jednak naukę po ciężkiej operacji żołądka. Zamachowiec prawie nie miał znajomych i dużo czasu spędzał przed komputerem. Pracował jako technik RTV. Nie był wcześniej notowany przez policję.

dk/ PAP