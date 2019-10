Śląsk, Lubelszczyzna i Polsat News. Znamy plan premiera na ostatni dzień kampanii

Katowice, Sosnowiec, Zawiercie, Jędrzejów i Opatów - te miasta znalazły się w kalendarzu premiera Morawieckiego w piątek rano. Szef rządu będzie m.in. rozdawał drożdżówki górnikom oraz spotka się z seniorami.

Po Śląsku premier uda się na Lubelszczyznę, gdzie o godz. 14:30 spotka się ze studentami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prosto stamtąd, szef rządu pojedzie na spotkanie z wyborcami w Krasnymstawie.

Ostatnim punktem kampanii premiera w terenie ma być wystąpienie na konwencji PiS w Chełmie.

"Zależy nam, by jesień życia była jak polska złota jesień – wielobarwna i bez kłopotów" – powiedział premier @MorawieckiM do seniorów.

Tematem spotkania była m. in. odpowiedzialna polityka senioralna.

