Morawiecki: Polska musi być domem zdolnym pomieścić wszystkich Polaków

Premier Mateusz Morawiecki wziął w czwartek udział w uroczystości podpisania porozumienia w sprawie udzielania pomocy repatriantom na terenie Portu Lotniczego "Ławica" w Poznaniu.



Podczas uroczystości podkreślał, że gdziekolwiek Polacy byli w przeszłości zsyłani, zawsze starali się mieć Polskę w sercu. - Dlatego my dzisiaj również robimy wszystko, by po latach zapóźnień pamiętać o Polakach, którzy tam zostali, o ich potomkach - mówił szef rządu.



Podkreślił, że otwarta na terenie Portu Lotniczego wystawa pokazuje, że zesłanie to było "morze łez, bezmiar tragedii i krzywd, trudnych do wyobrażenia losów naszych rodaków".

"Polska jest i musi być domem dla wszystkich"



Polacy równocześnie przyczyniali się do rozwoju ziem na całym świecie, a wynalazcy tworzyli najnowocześniejsze rozwiązania. - Rozwiązania infrastrukturalne, mostowe, od Ekwadoru, Peru, Kanady, USA począwszy, a na Rosji skończywszy. O tym też trzeba pamiętać, ponieważ z ich dzieła, budowanego w takim trudzie, możemy być dumni - zaznaczył.



Przypomniał, że ustawa z 2017 roku zmienia sytuację Polaków, którzy chcą wrócić z zagranicy do Polski. - Jeżeli będziemy mogli kontynuować nasze rządy, na pewno będziemy chcieli ten proces wzmocnić - zapewnił.



Ważne są nie tylko pieniądze, ale także "otwarte serca" Polaków. - Polska jest i musi być domem dla wszystkich, domem zdolnym pomieścić wszystkich Polaków rozsianych po świecie, wszystkich dla których Polska jest ich ojczyzną - powiedział szef rządu.

- Dziękuję wszystkim Polakom, którzy cały czas mają Polskę w sercu - dodał.

dk/ PAP