"Ministrowi kultury życzę, żeby przeczytał choć jedną jej książkę". Schetyna o Noblu dla "krajanki"

- Chciałbym, żeby (...) kiedy Polka, Polak otrzymuje tak wielką, prestiżową nagrodę, kiedy jest taki moment, że cały świat mówi tylko o tym, żebyśmy wszyscy byli dumni - mówił Grzegorz Schetyna podczas czwartkowej konwencji KO.

Lider Platformy Obywatelskiej życzył przy tym ministrowi kultury, aby przeczytał choć jedną książkę polskiej noblistki. Minister Piotr Gliński, który przyznał, że ma zaległości, już po ogłoszeniu przyznania Oldze Tokarczuk nagrody Nobla obiecał je nadrobić.

Gliński: powrócę do niedokończonych lektur noblistki

"Zobowiązuję się powrócić do niedokończonych wcześniej lektur noblistki" - podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego na Twitterze.

Szef resortu kultury pogratulował także laureatce międzynarodowego sukcesu. "Nagroda Nobla to dobitny dowód na to, że polska kultura jest doceniana na całym świecie" - podkreślił.

