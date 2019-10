Kaczyński: w wolnym czasie czytam Tokarczuk. Gliński obiecuje nadrobić zaległości

W kwestii ulubionej literatury prezes PiS dodał, że lubi Konwickiego, Sienkiewicza i "Lalkę" Prusa.

Czytane przez prezesa PiS "Księgi Jakubowe" Olgi Tokarczuk zostały wyróżnione najważniejszą nagrodą literacką we Francji za przekład literacki.

Pisarce pogratulowali politycy. "Wielki dzień dla polskiej literatury. Kolejna polska pisarka, po poetce Wisławie Szymborskiej, otrzymuje literackiego Nobla" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

"Serdecznie gratuluję Pani Oldze wielkiego sukcesu i cieszę się, że polska literatura jest tak ceniona na całym świecie. To wspaniała wiadomość." - stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

"Nagroda Nobla to dobitny dowód na to, że polska kultura jest doceniana na całym świecie" - podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

