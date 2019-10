Kardynał Dziwisz: Kościół nie utożsamia się z żadnym stronnictwem politycznym

Osobisty sekretarz polskiego papieża w wygłoszonym kazaniu nawiązał do niedzielnych wyborów parlamentarnych w Polsce mówiąc: "mamy powierzyć wybranym posłom i senatorom odpowiedzialność i troskę o dobro Rzeczypospolitej na najbliższe cztery lata".



Zapewniając, że Kościół nie utożsamia się z żadnym stronnictwem politycznym, kardynał Dziwisz zaznaczył, że Kościół "ma większe ambicje".



Wskazał, że Kościół "chce służyć wszystkim i największej sprawie zbawienia człowieka, towarzyszenia mu na drogach do wieczności".



Kard. Dziwisz przypomniał, że udział w wyborach "w demokratycznym państwie jest prawem i obowiązkiem chrześcijanina, by mógł wpłynąć na losy swojej ojczyzny i kształt sprawowanej w niej władzy".



Chrześcijanin w głosowaniu "ma się kierować sumieniem i wartościami, na których opiera się życie społeczności, a o które toczy się dzisiaj spór" - dodał.



Wśród tych wartości wymienił godność osoby ludzkiej, świętość i nienaruszalność życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, a także rodzinę.



Kardynał Dziwisz wzywał, by inspirować się posługą św. Jana Pawła II i dodał, że papież "nikogo nie wykluczał" i "nikogo nie potępiał".

dk/ PAP