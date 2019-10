Dwie Polki z literackim Noblem. "Szymborska bardzo ceniła Tokarczuk"

Poetka i pisarka spotkały się kiedyś na targach w Pradze.

- Olga łączy w swoim pisarstwie dwie rzeczy: dosyć tradycyjną, wydawałoby się przebrzmiałą formę powieści, z bardzo nowoczesnymi środkami - mówił Rusinek. - Ma umiejętność - i za to ceniła ją Szymborska - snucia opowieści. Ma się ochotę jej słuchać. Właściwe bez względu na to o czym opowiada, opowiada niezwykle zajmująco. To jest niezwykłe i myślę, że to zostało docenione przez Akademię - podkreślił.

Spotkanie z Szymborską Tokarczuk wspominała w programie "W Bliskim Planie".

prz/ PAP, Polsat News