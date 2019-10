Atak nożownika w Rzeszowie. Policja szuka sprawcy

Jak poinformował w czwartek rano oficer prasowy rzeszowskiej policji nadkom. Adam Szeląg do zdarzenia doszło w środę wieczorem, w centrum miasta - na ul. Jagiellońskiej.



- Pomiędzy trzema mężczyznami doszło do awantury. Sprzeczka przerodziła się w szarpaninę, podczas której jeden z mężczyzn, najprawdopodobniej nożem, ugodził dwóch pozostałych uczestników zdarzenia - przekazał nadkom. Szeląg.



Dodał, że rannym mężczyznom udało się jeszcze podejść w rejon komendy policji, gdzie przechodnie i policjanci udzielili im pomocy.



Obaj ranni zostali przewiezieni do szpitala. Stan jednego z nich jest ciężki.



Pokrzywdzeni to dwaj 27-letni mieszkańcy Rzeszowa. Trwa poszukiwanie sprawcy.

dk/ PAP