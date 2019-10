Prokuratura sprawdza, czy przerabiano daty ważności na produktach mleczarskich

Poznańska Prokuratura Okręgowa prowadzi postępowanie ws. rzekomego przerabiania dat przydatności do spożycia produktów mleczarskich. Do takiego procederu miało dojść w zakładzie w Kościanie (Wielkopolskie).

Jak w środę poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Michał Smętkowski, na razie śledczy sprawdzają, czy proceder przerabiania dat ważności w ogóle miał miejsce.

Film w internecie

- Został upubliczniony w Internecie film, gdzie takie zachowanie zostało nagrane, natomiast nie wiemy, czy ten film jest prawdziwy, czy też został spreparowany. Dlatego wpłynęło zawiadomienie od producenta, bo też chce to wyjaśnić – powiedział Smętkowski.

Prokurator dodał, że postępowanie jest prowadzone pod kątem paragrafu 306 Kk dotyczącego usuwania, podrabiania lub przerabiania dat produkcji lub przydatności towaru do spożycia. Śledczy sprawdzają również, czy nie doszło w tej sprawie do "zmuszania do określonego zachowania".

- W poniedziałek wykonano czynności, przesłuchano pierwszych świadków. Zabezpieczono też nośniki informatyczne w postaci telefonów i komputerów – poinformował prokurator.

Nikt nie został zatrzymany

Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone od połowy września. Jak podkreśla rzecznik poznańskiej prokuratury, postępowanie jest na bardzo wstępnym etapie, nikomu nie postawiono zarzutów, nikt nie został w tej sprawie zatrzymany.

Za podrabianie dat ważności grozi kara do trzech lat więzienia.

Czekamy na stanowisko firmy, do której należy zakład w Kościanie.

pgo/ PAP