Ukradł nabiał za 2,5 tys. zł. Przed policją schował się w podwieszanym suficie

Do kradzieży doszło 15 września. Dwóch mężczyzn postanowiło sprawdzić, co znajduje się w samochodzie dostawczym zaparkowanym obok mleczarni. Okazało się, że pojazd nie jest zamknięty, więc ukradli z niego mleko, sery, masła i twarogi, które schowali za pobliskimi garażami.

Następnie skradzione produkty spożywcze sprzedali na miejscowym targu.

17 września piotrkowska policja wytypowała potencjalnych sprawców kradzieży i pojechała do domu jednego z nich. Drzwi otworzyła jego matka, która, próbując pomóc synowi, powiedziała, że nie ma go w domu. Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze odkryli jednak, że drzwi do toalety są zamknięte od środka. Kiedy policjanci dostali się do wnętrza pomieszczenia, zauważyli otwór w podwieszanym suficie. Tam ukrył się 21-letni mężczyzna, który został zatrzymany.

20 września mundurowi zatrzymali drugiego z mężczyzn. Obaj usłyszeli zarzut kradzieży.

Jeden z nich działał w warunkach recydywy, ponadto, zdaniem policji, sprawa jest rozwojowa, bo prawdopodobnie mężczyźni dokonali więcej kradzieży.

