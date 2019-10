44 mandaty dla rodziców po szkolnym zebraniu

Rodzice, którzy przyjechali na wywiadówkę do szkoły w Snopkowie (woj. lubelskie), wrócili do domu z mandatami za nieprawidłowe parkowanie. Łącznie ukaranych zostało 44 osób. Kierowcy przekonują, że "to była wyjątkowa sytuacja", bo przy szkole nie ma wystarczającej ilości miejsc parkingowych.