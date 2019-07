Kazanie zamiast mandatu. Ksiądz wspierał policjantów drogówki

Przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących to zmora polskich dróg. Potwierdzają to statystki. Od początku roku tylko na drogach woj. kujawsko-pomorskiego doszło do 520 wypadków, w których zginęło 117 osób, a 539 zostało rannych.

Dlatego w czwartek, w dzień patrona kierowców - świętego Krzysztofa, policjanci z bydgoskiej drogówki wspólnie z kapelanem kujawsko-pomorskiej policji apelowali do kierowców zatrzymanych za przekroczenie prędkości, o przestrzeganie przepisów, rozwagę oraz o bezpieczną jazdę.

Zamiast mandatu kierowcy mogli liczyć w czwartek na bardziej pobłażliwe traktowanie.

- Kierowcy są bardzo zaskoczeni, mile zaskoczeni. Spodziewają się mandatu, albo jakiejś reprymendy, a tutaj dzisiaj nie, tylko dobre słowo - powiedział Polsat News Remigiusz Rakowski z policji w Bydgoszczy.

Kierowcy oprócz kazania otrzymywali również obrazek z wizerunkiem św. Krzysztofa i modlitwą kierowcy.

- Otrzymują nie tylko małe kazanie, ale również prośbę aby poruszali się po drodze z miłosierdziem dla siebie, ale też z miłosierdziem dla innych - wytłumaczył Polsat News ks. Stanisław Kotowski, kapelan, który wziął udział w akcji.

Kierowcy, którzy mimo naruszenia przepisów uniknęli mandatu, przyjęli inicjatywę policjantów z Bydgoszczy z entuzjazmem. - Powinno być więcej takich akcji - powiedział jeden z nich.

