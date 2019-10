Dziewczynka w szczecińskim Oknie Życia. Ma ok. pięć miesięcy

Około pięciomiesięczną dziewczynkę znaleziono w środę w Oknie Życia przy szczecińskim kościele pw. Świętej Rodziny. Dziecko zostało przewiezione do szpitala.

Ratownicy szczecińskiego pogotowia wezwanie do dziecka znalezionego w Oknie Życia otrzymali w środę przed godz. 17. - To około 5-miesięczna dziewczynka, nie miała żadnych obrażeń, jest zdrowa, została zabrana do jednego ze szczecińskich szpitali - powiedziała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Paulina Targaszewska.

Okno Życia Caritas to miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko. Jest w nim zamontowane ogrzewanie i wentylacja. Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa opiekujące się oknem osoby – najczęściej są to zakonnice (w Szczecinie to Siostry Służebniczki Starowiejskie). Potem niezwłocznie uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne.

Szczecińskie Okno Życia działa od 2009 r. Znajduje się obok kościoła pw. Świętej Rodziny przy ul. Królowej Korony Polskiej.

