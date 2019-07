Dziewczynka we włocławskim Oknie Życia

Miriam Agata - takie imiona otrzymała dziewczynka znaleziona we wtorek we włocławskim Oknie Życia. Stan noworodka lekarze określili jako "dość dobry". To drugie dziecko zostawione w Oknie Życia zainstalowanym w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.