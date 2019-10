Niespodziewana zmiana pogody. Wracają wyższe temperatury, nadciąga "afrykańskie" powietrze

Do Polski spływa chłodne powietrze arktyczne, co da można odczuć zwłaszcza w nocy i o poranku. Przy gruncie temperatury spadają poniżej zera, kierowcy muszą skrobać szyby samochodów zostawionych na ulicy. To nie potrwa jednak długo. Już za tydzień termometry w dzień pokażą ponad 20 stopni. Wszystko dzięki ciepłemu powietrzu, które napłynie do nas z Afryki.