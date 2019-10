Mandat do 500 zł grozi grzybiarzom za wjazd do lasu

Sezon grzybobrania trwa. Niewiele osób wie, że za nieodpowiednie zachowanie na terenie lasów, lub zbieranie grzybów w nieodpowiednim miejscu, może grozić mandat w wysokości od 20 do 500 złotych. Zabroniony jest jakikolwiek wjazd do lasu drogą niepubliczną. Za to przewinienie w 2018 r. wystawiono grzywny na ok. 180 tys. zł.