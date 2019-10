Grzybiarze gubią się w lasach. Policja: "chodzą w pojedynkę, nie znają terenu"

"Niemal każdego dnia przyjmowane są zgłoszenia o zaginięciach osób podczas grzybobrania" - ostrzega Komenda Główna Policji. Funkcjonariusze podkreślają, że grzybiarze często nie znają kompleksów, do których się udają lub przeceniają swój zmysł orientacji w terenie. Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa i poradach "co zrobić, by się nie zgubić".

"Grzybobranie jest wspaniałym pomysłem na spędzenie czasu na łonie natury, ale i w tej sytuacji nie możemy zapominać o własnym bezpieczeństwie. Policjanci podkreślają, że wybierając się na grzybobranie musimy zachować szczególną ostrożność" - czytamy w komunikacie policji.

"Może zaskoczyć nas nagła sytuacja"

- Możemy świetnie orientować się w lesie, ale może zaskoczyć nas nagła sytuacja. W przypadku, gdy ulegniemy wypadkowi, skręcimy kostkę i nie jesteśmy się w stanie poruszać, to w przypadku braku telefonu, lub jego rozładowania nawet nie będziemy nawet w stanie wezwać pomocy - powiedział polsatnews.pl komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji.

Policja radzi, by do lasu nie wybierać się w pojedynkę, a w przypadku, gdy nie mamy innego wyjścia powiadomić bliskich gdzie dokładnie jedziemy i o której godzinie wrócimy. Na grzyby najlepiej wybierać się nad ranem i mieć na uwadze, że dzień trwa coraz krócej.

"Jeśli wybieramy się do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od tych osób. Pozostańmy z nimi w kontakcie wzrokowym. Kiedy rezygnujemy z grzybobrania poinformujmy o tym osoby, z którymi jesteśmy. Kontrolujmy i zapamiętujmy punkty charakterystyczne w danym terenie, by znaleźć drogę powrotną. Nie oddalajmy się zbyt daleko od swoich pojazdów" - wymieniają policjanci.

Woda, odzież, naładowany telefon

Podczas wyprawy na grzyby należy również wyposażyć się w naładowany telefon komórkowy, latarkę i wodę, a - jeśli mamy taką możliwość - zabierać ze sobą dodatkową odzież, powerbank i zapas jedzenia. W przypadku zaginięcia, pomocne mogą okazać się kamizelka odblaskowa lub jasny strój.

Policja radzi, by w przypadku zabłądzenia natychmiast zaalarmować policję, a następnie dojść do najbliższej drogi - istnieje wtedy większa szansa na odnalezienie. Gdy jednak sami znajdziemy drogę do domu, a wcześniej powiadomiliśmy policjantów, musimy odwołać zgłoszenie. "Oszczędzi to czasu i zaangażowania wszystkich osób, które biorą udział w poszukiwaniach" - czytamy.

Komisarz Marciniak radzi, by wchodząc do lasu robić zdjęcia słupkom wyznaczającym konkretny obszar lasu. - W sytuacji, w której zabłądzimy, lub ulegniemy wypadkowi, możemy spojrzeć na ostatnie wykonane przez nas zdjęcie i mniej więcej będziemy wiedzieli, gdzie się znajdujemy. Taką informację możemy przekazać służbom ratowniczym, co znacznie skróci czas poszukiwań - podsumował komisarz.

WIDEO - Nagranie ministra rolnictwa w "Polityce na Ostro" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/hlk/ polsatnews.pl