Duża przewaga PiS, cztery partie w Sejmie. Najnowszy sondaż

W wyborach do Sejmu 45,1 proc. ankietowanych oddałoby swój głos na PiS, 24,6 proc. na Koalicję Obywatelską, 12,6 proc. na Lewicę, 5,6 proc. na Kukiz'15 i PSL, a 3,8 proc. na Konfederację - tak wynika z sondażu IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM - informuje we wtorek gazeta.

Ankietowanym zadano pytanie: "Przeczytam Panu(i) pełną listę komitetów, proszę powiedzieć, na które ugrupowanie oddał(a)by Pan(i) swój głos w wyborach do Sejmu?".



45,1 proc. odpowiedziało, że zagłosowałoby na PiS/Zjednoczoną Prawicę, 24,6 proc. na Koalicję Obywatelską (PO + .Nowoczesna + Samorządowcy), 12,6 proc. na Lewicę (SLD, Wiosna, Razem), 5,6 proc. na Kukiz'15 + PSL, a 3,8 proc. na Konfederację (Korwin i Narodowcy). Z kolei 8,3 proc. badanych udzieliło odpowiedzi, że nie wie na kogo oddałoby swój głos.



Na pytanie, czy gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory parlamentarne do Sejmu, to czy wziąłby Pan (wzięłaby Pani) w nich udział, 45,3 proc. odpowiedziało zdecydowanie - tak, 13,3 proc. - raczej tak, 14,8 proc. - raczej nie, 25,4 proc. - zdecydowanie nie, a 1,2 proc. - nie wie.

Brak gwałtownego przełomu



Według "DGP", w tegorocznej kampanii zabrakło przełomów takich jak "dziadek z Wehrmachtu" czy znikających towarów w lodówce.



"Ani sprawa wynajmowania przez nowego szefa NIK Mariana Banasia gangsterom lokalu, który zmienił się w hotel na godziny, ani skandaliczne wypowiedzi byłego prezydenta Lecha Wałęsy o zmarłym Kornelu Morawieckim nie wpływają radykalnie na zmianę nastrojów wyborczych. W zdecydowanej większości sondaży Prawo i Sprawiedliwość prowadzi, notując poparcie powyżej 40 proc. Druga jest Koalicja Obywatelska, która może liczyć na nieco poniżej 30 proc. głosów wyborców. Oczywiście to tylko sondaże. Trend jest jednak wyraźny od miesięcy. Przy jego analizie nie widać gwałtownych załamań ani wzrostów. Kampania wyborcza do parlamentu gwałtownego przełomu się nie doczekała" - czytamy w "DGP".



Badanie Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Dziennika Gazety Prawnej / RMF FM zrealizowano 4–5 października 2019 r. metodą CATI, na próbie 1100 osób.

dk/ml/ PAP