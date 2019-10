PiS z samodzielną większością. Najnowsze sondaże

42 proc. ankietowanych zadeklarowało poparcie dla PiS w wyborach parlamentarnych w najnowszym sondażu Kantar dla "Gazety Wyborczej", Gazeta.pl i TOK FM. Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 29 proc. badanych, na Lewicę - 13 proc., na Konfederację - 5 proc., a na PSL i Kukiz'15 - 4 proc.

Konfederacja i PSL balansują na granicy progu wyborczego

"W najnowszym sondażu Kantar dla »Wyborczej«, Gazeta.pl i TOK FM Prawo i Sprawiedliwość nadal prowadzi z 42-proc. poparcia. Koalicja Obywatelska może liczyć na 29 proc., a Lewica na 13 proc. Konfederacja (5 proc.) i PSL (4 proc.) balansują na granicy progu wyborczego" - czytamy w poniedziałkowej "Gazecie Wyborczej".

Zdaniem "GW", przy takich wynikach partia Jarosława Kaczyńskiego utrzymuje większość w Sejmie, niewiele jednak potrzeba, by ją straciła. "Wystarczy, by poparcie dla PiS spadło o 1 pkt. proc. i o tyle samo wzrosło Koalicji Obywatelskiej i by PSL przekroczyło próg zamiast Konfederacji, a Zjednoczona Prawica mogłaby utracić przewagę" - czytamy.

Gazeta podaje, że 78 proc. Polek i Polaków deklaruje, że na pewno weźmie udział w wyborach.

Cztery komitety w Sejmie

W kolejnym sondażu opublikowanym w poniedziałek poparcie dla PiS wynosi 48,3 proc.; 27,7 proc. dla KO; 12,4 proc. dla SLD oraz 6,5 proc. dla PSL - to wyniki sondażu przeprowadzonego przez Grupę Polska Press we współpracy z Ośrodkiem Badawczym Dobra Opinia.

"Na tydzień przed wyborami PiS może liczyć na 254 mandaty, Koalicja Obywatelska na 138, SLD 49, zaś PSL-Koalicja Polska 18" - napisała gazeta.

Według sondażu tylko te cztery komitety weszłyby do Sejmu. Poparcie dla Konfederacji Wolność i Niepodległość - według badania - wyniosło 4,2 proc., zaś inne ugrupowania odnotowały poparcie na poziomie 0,9 proc.

"PiS wygrywa w czternastu województwach, a na Podkarpaciu, w Małopolsce, w Lubelskiem i Świętokrzyskiem zdeklasowało konkurencję. Z kolei Koalicja Obywatelska wygrywa z partią rządzącą w dwóch województwach - pomorskim i zachodniopomorskim" - podkreśla gazeta.

Według sondażu np. na Podkarpaciu PiS odnotowało 66,8 proc. poparcia, zaś KO 15,5 proc.; w Małopolsce PiS 58,8 proc., zaś KO 22,2 proc; w Lubelskiem PiS ma 59,9 proc., zaś KO 15,1 proc; w Świętokrzyskiem PiS - 56,8 proc., KO - 17,9 proc. W Mazowieckiem PiS odnotowało poparcie na poziomie 48,6 proc., zaś KO 28,3 proc.

W woj. pomorskim, według sondażu, poparcie dla KO wynosi 41,4 proc., zaś dla PiS 38,8 proc., a w woj. zachodniopomorskim dla KO 39,5 proc., zaś PiS 37,7 proc.

Badanie zrealizowano od 30 września do 4 października na reprezentatywnej kwotowo próbie 8 tys. dorosłych mieszkańców Polski metodą bezpośredniego wywiadu ankietowego.

