Ardanowski: nie stracimy dotacji, moje "dobre słowo" przyniosło efekty

- Nie stracimy dotacji. Wtedy się bałem, że stracimy część dotacji inwestycyjnych - powiedział w "Punkcie Widzenia" minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. - To przyniosło efekty, to moje "dobre słowo" - dodał, odnosząc się do nagrania z jego udziałem, które 1 października opublikował kandydat Konfederacji do Sejmu Krzysztof Tołwiński. Minister krytykuje na tym wideo pracowników ARiMR.