Wałęsa pyta, czy K. Morawiecki współpracował z Kiszczakiem. "Nie można ze zdrajców robić bohaterów"

To kolejna kontrowersyjna wypowiedź byłego prezydenta na temat Kornela Morawieckiego. Wcześniej Wałęsa, przemawiając na niedzielnej konwencji KO, nawiązał do pochowanego dzień wcześniej polityka. - Wybaczyłem szefowi "Solidarności Walczącej", bo po chrześcijańsku należy to zrobić. A co oni z niego zrobili? Bohatera - mówił wówczas były prezydent.

- W środku stanu wojennego, atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada "Solidarność Walczącą". Co to było? Zdrada proszę panów. Zdrajca, taka jest prawda. Wybaczamy mu to - dodawał.

Słowa te wywołały duże kontrowersje. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk stwierdził w "Graffiti" w Polsat News, że były one "haniebne".

"Komunizm zabijał ciało, a oni ducha próbują zabić"

Lech Wałęsa w poniedziałek w rozmowie z reporterem Polsat News powiedział, że PiS "wyprowadza zdrajców na bohaterów". - Znów podpadnę, ale takim nieudacznikom jak Lech Kaczyński, pomniki budują. A więc wykładają nas moralnie. Faszyzm i komunizm zabijał ciało, a oni ducha próbują zabić. To jest bardziej niebezpieczne - tłumaczył były prezydent.

- Ja mu wybaczyłem, po chrześcijańsku - mówił o Kornelu Morawieckim. - Ale w momencie największej trwogi i niebezpieczeństwa on wyłamuje się i powołuje "Solidarność Walczącą". Małe piwo, nie dopowiedziałem, bo nie chciałem. To pan sprawdzi w jego gazetkach, on publikował materiały, które dopiero odkryto w teczce Kiszczaka. No więc jest pytanie, czy Kiszczak mu podrzucał te materiały, które dopiero teraz odkryto, czy z Kiszczakiem Kornel Morawiecki współpracował? - zastanawiał się Wałęsa. - Ja tego nie wiem, niech sprawdzą - dodał.

"Ciszej nad tą trumną"

- Nie można ze zdrajców robić bohaterów. Ciszej nad tą trumną. Ja bym tego nigdy nie zrobił, to niedobrze, że robię, ale jak ja widzę co oni wyprawiają... - dodał były prezydent.

Zapytany, czy jego słowa z niedzieli mogą zaszkodzić Koalicji Obywatelskiej w wyborach, Wałęsa odpowiedział: - To zależy jak będą interpretować.

Jak podkreślił, popiera KO, ale "żeby zwyciężyć, trzeba inaczej walczyć". - Przygotowywali się za moich czasów, za mojej prezydentury. Próbowali zrobić zamach stanu i przejąć władzę. Już wtedy wiedziałem, że to są niebezpieczni ludzie - mówił o PiS.

Dodał, że proponował Donaldowi Tuskowi i Bronisławowi Komorowskiemu "rozliczenie ich". - Jeżeli tego nie zrobicie, oni zrobią to z wami - przytaczał swoje słowa były prezydent.

zdr/grz/ Polsat News