"Zdrajca". Lech Wałęsa o Kornelu Morawieckim

- W środku stanu wojennego, atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada Solidarność Walczącą - mówił na niedzielnej konwencji Koalicji Obywatelskiej były prezydent Lech Wałęsa o Kornelu Morawieckim. - Co to było? Zdrada proszę panów. Zdrajca, taka jest prawda. Wybaczamy mu to - dodał.

- Dlaczego naród odbiera was, tak jak odbiera? Ja wiem, i dlatego zwyciężałem i dobrze was prowadziłem, ale w tamtym czasie słuchaliście mnie, a od jakiegoś czasu nie słuchacie - mówił Wałęsa zwracając się do uczestników konwencji KO. - Prosiłem was na piśmie, prezydenta (Bronisława) Komorowskiego, premiera (Donalda) Tuska: "człowieku, jeśli ty ich nie rozliczysz, oni ciebie rozliczą". - Nie rozliczyliście ich - powiedział.

Nawiązał do swojej współpracy w przeszłości z Lechem Kaczyńskim i Jarosławem Kaczyńskim. W tym kontekście, mówiąc politykach PiS ocenił: "To są tak perfidni ludzie, tak bezczelni, że nie możecie im w żadnym miejscu ufać i wierzyć". - Kaczyński i ta spółka zabija nas moralnie - stwierdził.

- Pozwoliliście im na papierach (Czesława) Kiszczaka wmówić, że Wałęsa to agent. (...) Zobaczcie co się dzieje w Polsce, wciąż się muszę tłumaczyć. Wiecie co, większej bujdy, to tylko Kaczyński może wymyślić - mówił b. prezydent.

"Oni chcieli nas rozbić"

- Oberwę za to, ale muszę powiedzieć - zaczął Wałęsa. - Wybaczyłem szefowi "Solidarności Walczącej", bo po chrześcijańsku należy to zrobić. A co oni z niego zrobili? Bohatera - mówił były prezydent.

Wałęsa podkreślił, że nie mówił o tym wcześniej, gdyż wiedział, że "on sobie nie zakozaczy, on nie za dużo potrafi i nic nie zrobi". - Więc olaliśmy to - dodał.

Jak powiedział "oni dzisiaj się mają za bohaterów". - Oni chcieli nas rozbić. To my zwyciężyliśmy, ta duża Solidarność. Kompromisami, tak jest, bo inaczej nie dałoby się zwyciężyć - podkreślił.

"Już w eurowyborach was przekręcili"

Odnosząc się do obecnie rządzących powiedział, żeby nie wierzyć, że "oddadzą władzę". - Tylko pytanie, jak oni was oszukają i w jaki sposób was oszukają, mimo że wygracie, nie dadzą wam zwyciężyć. Zastanówcie się bardzo mocno, czy można dziś internetem, programami pokrzywić wybory. Bo chyba na to postawili, takie mam informacje, że już w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, już was przekręcili, w jakiś sposób komputerowo. Sprawdźcie to. Nie mam dowodów, ale mam informacje - mówił b. prezydent.

- Daliście się wciągnąć na pola niewygodne, na aborcję, na konkordatu podważanie. Nie wolno było dać się, bo was specjalnie wciągnęli, aby inne rzeczy na tych zachowaniach, by można było wam dopisywać i w was ładować. Nie tak się zwycięża. (...) Fatalny błąd i dlatego naród dzisiaj na to patrząc nie zauważa innych wielkich mankamentów - mówił.

Ocenił, że "w tym pokoleniu znaleźliśmy się między epokami". - Musimy znaleźć fundamenty, musimy znaleźć poprawkę systemu wolnorynkowego, musimy znaleźć prawie wszędzie lekkie korekty. Pan Bóg daje krzyż na miarę wielkości. Nam dał wielki krzyż i jestem przekonany, że sobie poradzimy - zaznaczył.

"Chciałbym z wami zwyciężać i dam z siebie wszystko"

Jak podkreślił zwracając się do uczestników konwencji "nie muszę udowadniać, że jestem z wami, popieram was i będę na was głosował". - Będę głosował dlatego, że jako praktyk polityk nie widzę innej siły politycznej, która byłaby w stanie poprowadzić Polskę właściwie z małymi mankamentami - mówił.

Zastrzegł, iż "nie sztuka mieć rację - a wy ją macie - ale sztuka jest tę rację realizować". - Wierzę, że mimo wszystko, jeszcze tym razem z kartą wyborczą zrobimy porządek w kraju. Bo jeśli nam się to nie uda, to będzie coraz gorzej - stwierdził Wałęsa.

- Ja chciałbym z wami zwyciężać i dam z siebie wszystko - podkreślił b. prezydent zwracając się do obecnych na konwencji.

zdr/ polsatnews.pl, PAP