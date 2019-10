Odpowiedzi Wojciechowskiego nie przekonały europosłów. Jest propozycja kolejnego wysłuchania

Konferencja przewodniczących PE potwierdziła, że kolejne wysłuchanie Wojciechowskiego odbędzie we wtorek.

Na razie nieoficjalnie mówi się o godz. 11:00.

Przesłuchanie Wojciechowskiego z 1 października trwało ok. 2,5 godziny. Z sali padło wiele pytań dotyczących reformy Wspólnej Polityki Rolnej, umów handlowych z innymi krajami i organizacjami, klimatu, środowiska i dopłat. Wojciechowski nie uniknął też pytania o wcześniejsze dochodzenie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wobec niego. Polak przekonywał, że zostało ono zakończone, a on sam nie ma sobie nic do zarzucenia.



Stworzenie unijnej strategii dla rolnictwa, ochrona rolników przed skutkami działania umów handlowych i promowanie ekologicznego rolnictwa to niektóre z postulatów, które zaprezentował na przesłuchaniu.



Część europosłów zadających pytania nie była jednak zadowolona ze zbyt ogólnych ich zdaniem odpowiedzi kandydata, zarówno tych wygłaszanych przed komisją rolnictwa, jak i przesłanych wcześniej na piśmie. W rezultacie Wojciechowski nie dostał we wtorek zielonego światła od koordynatorów komisji rolnictwa, co mogłoby zakończyć procedurę jego przesłuchania. Europosłowie zażądali, by odpowiedział na dodatkowe pytania pisemnie.

msl/ PAP, Polsat News