Prezes PiS: teka unijnego komisarza ds. rolnictwa jest nasza, Wojciechowski to bardzo dobry kandydat

We wtorek odbyło się przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego jako kandydata na przyszłego komisarza UE ds. rolnictwa. Polityk PiS nie dostał "zielonego światła" od koordynatorów komisji rolnictwa, co mogłoby zakończyć procedurę jego przesłuchania. Pozytywna rekomendacja PE jest niezbędna do tego, aby kandydat mógł zasiąść w nowej KE.

"Rzeczpospolita" podała w czwartek powołując się na dobrze poinformowane źródło w Brukseli, że Janusz Wojciechowski po bardzo źle ocenionym występie w Parlamencie Europejskim ma niewielkie szanse na akceptację - decyzja w sprawie odrzucenia jego kandydatury już zapadła i rząd będzie musiał przedstawić nowego kandydata na unijnego komisarza ds. rolnictwa. Rzecznik rządu Piotr Müller pytany, czy polska strona musi szukać nowego kandydata na komisarza UE ds. rolnictwa, zaprzeczył. - My cały podtrzymujemy kandydaturę Janusza Wojciechowskiego i liczymy na to, że ona w przyszłym tygodniu zostanie zaakceptowana i z tej kandydatury nie wycofujemy się - podkreślił Müller w programie "Tłit" WP.

"Ta teka jest już Polsce przyznana"

Kaczyński pytany w niedzielę w TVP1, czy teka unijnego komisarza trafi do Janusza Wojciechowskiego, odpowiedział: "Procedura trwa. Byłbym zupełnie dobrej myśli, gdyby nie pewien element: to spotyka nas nie pierwszy raz - działania przeciw polskiemu interesowi, przeciwko polskim rolnikom (...) ze strony naszych rodaków, którzy zamiast wspierać - jak pan (europoseł PSL Jarosław) Kalinowski - atakują". Prezes PiS wyraził przekonanie, że przeszkoda ta zostanie sforsowana.

Dodał, że teka komisarza ds. rolnictwa jest dla polskiego rolnictwa niezmiernie ważna. - Ta teka jest już Polsce przyznana. To kwestia bardzo dobrego kandydata - powiedział prezes PiS. Zapewnił, że Janusz Wojciechowski jest bardzo dobrym kandydatem, mającym ogromne doświadczenie.

W ocenie prezesa PiS, Wojciechowski ma nie tylko kwalifikacje krajowe, ale i europejskie. - Zna europejskie korytarze, które prowadzą do miejsc, gdzie decyduje się o sprawach rolnych" - zapewnił. "Liczę bardzo na to, że to się uda. Niezależnie od wszystkiego - teka jest nasza - powiedział Kaczyński.

zdr/ PAP