Londyn: Blisko trzysta osób aresztowanych w czasie protestu przeciwko zmianom klimatu

"Według stanu na godz. 18.15 w związku z protestami Extinction Rebellion aresztowano 276 osób" - napisała na Twitterze policja metropolitalna.

Działacze organizacji zamykając się w samochodach zablokowali kilka ulic

W Londynie w poniedziałek rano działacze tej organizacji, zamykając się w samochodach, zablokowali kilka ulic w dzielnicy Westminster, gdzie mieszczą się budynki rządowe. Później uczestnicy protestu zablokowali m.in. dwa mosty najbliższe siedziby parlamentu - Westminsterski i Lambeth. Zamknięte były także ulice w okolicy Downing Street, gdzie mieści się siedziba premiera. Z kolei przed siedzibą ministerstwa obrony odbyła się pikieta.

#UPDATE Climate protesters from the #ExtinctionRebellion group blocked roads on Monday from Sydney to London, sparking arrests as they began two weeks of global protests demanding immediate action to save the Earth from "extinction" https://t.co/YJtyO1oxhr #InternationalRebellion pic.twitter.com/joMHbrcQBi