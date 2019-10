"Wielki perkusista, dziki i uroczy facet". W wieku 80 lat zmarł Ginger Baker

"Z wielkim smutkiem informujemy, że w niedzielę rano po długiej chorobie Ginger odszedł w pokoju" - przekazał rzecznik rodziny Gary Hibbert.

Już wcześniej bliscy muzyka informowali fanów, że Baker jest poważnie chory i prosili o "pamiętanie o nim w modlitwach".

"Wspomnienia nie umrą nigdy"

Wśród osób wyrażających smutek z powodu śmierci Bakera znalazł się Paul McCartney, który na Twitterze napisał o zmarłym: "Wielki perkusista, dziki i uroczy facet. Wiadomość o jego śmierci napawa smutkiem, ale wspomnienia nie umrą nigdy".

Ginger Baker, great drummer, wild and lovely guy. We worked together on the 'Band on the Run' album in his ARC Studio, Lagos, Nigeria. Sad to hear that he died but the memories never will. X Paul pic.twitter.com/Rne4tn6A2i