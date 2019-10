Müller: każda instytucja wymaga naprawy. Lubnauer: NIK, KNF, NBP, prokuratura, KRS

- Nikt nie mówił, że jesteśmy doskonali - powiedział w "Śniadaniu w Polsat News" rzecznik rządu Piotr Müller. - A która (instytucja - red.) działa doskonale? Na czele NIK macie człowieka, który musiał się udać na urlop przynajmniej do czasu wyborów, bo jest skompromitowany - odpowiedziała szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

W sieci opublikowano nagranie z wystąpieniem ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. To zapis jego spotkania z kierownictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak podkreślił, zaległości w rozpatrywaniu wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmują lata.

- Instytucja niesprawna, instytucja, która nie jest w stanie szybko reagować i realizować oczekiwań rolników jest instytucją chorą i trzeba się zastanowić nad jej istnieniem - stwierdził minister.

Prowadzący "Śniadanie w Polsat News" Dariusz Ociepa zapytał rzecznika rządu Piotra Müllera o to, czemu rolnicy muszą tak długo czekać na rozpatrywanie wniosków. - Każda instytucja wymaga naprawy niestety - odpowiedział rzecznik rządu.

Na uwagę Ociepy, że PiS rządzi już cztery lata, Müller odpowiedział: "Nikt nie mówił, że jesteśmy doskonali". - Co innego mówić, że wszystkie instytucje państwa działają doskonale, a co innego mówić, że należy je też reformować, na to wskazujemy - dodał.

- W ten sposób można by powiedzieć, że po 8 latach rządów PO musiałoby wszystko doskonale działać. Wiemy doskonale, że nie działało w wielu miejscach - podkreślił rzecznik rządu.

"Umiarkowane kompetencje" w NBP

- A która (instytucja - red.) działa doskonale? - zapytała szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. - Na czele NIK macie człowieka, który musiał się udać na urlop przynajmniej do czasu wyborów, bo jest skompromitowany. W KNF trzeba było człowieka namówić do dymisji, ponieważ są zarzuty o przekroczenie uprawnień, takie lekko korupcyjne - dodała.

Jak podkreśliła, w Narodowym Banku Polskim "mamy do czynienia z sytuacją, w której było wątpliwe finansowanie osób o umiarkowanych kompetencjach".

- W przypadku prokuratury to wiemy jak funkcjonuje, bo już się przekonaliśmy - dodała.

"Wymieniliście ludzi na swoich, którzy okazują się być nieudolni"

Podkreśliła, że minister Ardanowski na swoich taśmach mówi: wszyscy z ARiMR jesteście z rekomendacji PiS. - Czyli wprost mówi, że dokładnie wymieniliście całą kadrę na swoich ludzi, oni po czterech latach okazują się nieudolni, bo o tym słyszymy na tych taśmach, ale są elitą - powiedziała posłanka PO-KO.

- W ministerstwie sprawiedliwości mieliście hejterów. Do KRS wzięliście kogoś, kto ma podejrzenia o antysemityzm plus hejterzy. Okazuje się nagle, że w każdej instytucji po czterech latach stwierdzacie z ubolewaniem, że okazuje się, że ono nie funkcjonuje - dodała.

- Nie w każdej - odpowiedział Müller. - Pani generalizuje - dodał.

Dotychczasowe odcinki programu "Śniadanie w Polsat News" dostępne są w zakładce Programy.

zdr/ Polsat News