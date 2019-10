Kidawa-Błońska: potrzebny jest głos każdego, kto ma już dość tej politycznej masakry

- My Polacy jesteśmy tacy jacy byliśmy, to polityka zwariowała. Polsce potrzebny jest polityczny detoks - mówiła w niedzielę na konwencji wyborczej w Warszawie kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Dlatego - podkreślała - ważny jest udział w wyborach.

Kidawa-Błońska mówiła, że każdy Polak ma trochę inną historię, ale podstawowe wartości, są przez wszystkich dzielone razem. - Wierzymy w uczciwość, możemy jej wymagać i wszyscy domagamy się tego. Jeżeli chcemy być wolni będziemy wolni i Polska na to zasługuje - mówiła.

Podkreślała, że Polacy są mądrzy, zatroskani i wierzą w dobro. - Wcale nie są cyniczni. Wszyscy pragniemy silnej, zamożnej i bezpiecznej ojczyzny. My Polacy jesteśmy tacy jacy byliśmy, to polityka zwariowała. Nikt w Polsce nie przestał być patriotą, nikt nie zmienił zdania o praworządności i przyzwoitości. Jedyną trucizną jest dzisiejsza polityka - stwierdziła.

- Ktoś zamienił ją w jad i czasami dwoje ludzi, którzy chcą tego samego, zajadle się kłóci. Wierzę że da się to zatrzymać i zawrócić. Polsce potrzebny jest polityczny detoks - powiedziała Kidawa-Błońska.

Dlatego, jak podkreśliła, ważny jest udział w wyborach. - Dlatego tu jestem i dlatego potrzebny jest głos każdego z was. Głos każdego, kto ma już dość tej politycznej masakry, a chce normalnego, cywilizowanego, europejskiego państwa - podkreśliła. Dodała, że wszyscy zasługują na państwo "dobre dla wszystkich".

"Oczyśćmy politykę od nienawiści i obłudy"

- Oczyśćmy politykę, uwolnijmy Polaków od nienawiści, obłudy i politycznych toksyn. Odbudujmy wspólnie wspólnoty i zarazem Polskę na lepszą, taką, w której dobro będzie dobrem, a zło - będzie nazywane złem - mówiła Kidawa-Błońska.

Kidawa-Błońska wskazywała, że wszyscy Polacy zasługują na dobre państwo dla wszystkich. Jak mówiła, jeśli ktoś kradnie - nie należy się zastanawiać z jakiej jest partii i czy ją popiera.

- Nazwijmy to złodziejstwem i postawmy przed uczciwym sądem. Jeśli ktoś kłamie, to nazwijmy to kłamstwem i nie dajmy sobie wmówić, że kłamstwo to walka w słusznej sprawie. I to niezależnie, czy to kłamstwo jest w przemówieniach czy na ekranie telewizora - podkreśliła.

Zdaniem Kidawy-Błońskiej, jeżeli ktoś niszczy dobre obyczaje i niezależne instytucje, to nie należy takiej osobie pozwolić nazywać się walecznym. - Powiedzmy wprost, że to niegodziwość, niszczenie państwa. Przywróćmy słowom ich znaczenie - bo także o to chodzi w tych wyborach: aby prawda była prawdą, prawo prawem, a sprawiedliwość - sprawiedliwością - powiedziała.

Jak mówiła, "mamy 100 afer PiS-u i trzeba je wyjaśnić, a jeśli jest wina - osądzić". Według Kidawy-Błońskiej rządzący nie powinni w nich rozpoznawać swoich kolegów, "a my - politycznych przeciwników". - Jeśli są winni, powinni zostać ukarani. Właśnie do tego potrzebna jest niezależna prokuratura, uczciwe sądy i niezależne media odporne na politykę - wskazała.

