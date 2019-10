Szydło: wiarygodność, skuteczność i dotrzymywanie słowa to wyznaczniki czterech lat rządów PiS

W piątek Szydło oraz b. minister rodziny, pracy i polityki społecznej, europosłanka Elżbieta Rafalska kontynuują objazd po Polsce, aby spotykać się z wyborcami i przekonywać ich do wzięcia udziału w wyborach oraz oddania głosu na PiS. Przed południem obie europosłanki odwiedziły miejscowość Desno w gminie Halinów.

"Przywrócenie normalności i godnego życia"

Szydło mówiła podczas spotkania z mieszkańcami Desna, że wielu Polakom mieszkającym w dużych miejscowościach często wydaje się nieprawdopodobnym, że są jeszcze miejscowości w kraju, w których nie ma sieci gazowej czy wodociągowej. A takie miejscowości nadal są i to nie na peryferiach, ale także na Mazowszu, niedaleko stolicy.

Szydło podkreśliła, że podczas poprzedniej kampanii wyborczej wielokrotnie w rozmowach polityków PiS z Polakami okazywało się, że te najprostsze sprawy cywilizacyjne są w wielu miejscach nieosiągalne. - Podstawowym założeniem naszego programu stało się wtedy przywrócenie normalności i godnego życia w tych miejscach, w których tego brakowało. Stąd nasze programy prospołeczne – mówiła była premier.

Program gazyfikacji kraju

Jak mówiła, w ramach przywracania normalności PiS starało się wyrównywać szanse, by każdy, niezależnie od tego, gdzie mieszka, miał szanse do godnego życia. Szydło podkreśliła, że jednym z działań na rzecz wyrównywania szans jest program gazyfikacji Polski.

- Zadeklarowaliśmy to (…). Dzisiaj możemy powiedzieć: dotrzymaliśmy słowa, jesteśmy wiarygodni, zrealizowaliśmy to, na co się z państwem umówiliśmy – powiedziała była premier odnosząc się do zapowiedzi gazyfikacji gminy Halinów.

Szydło zaznaczyła, że "ta wiarygodność, skuteczność i dotrzymywanie słowa są wyznacznikiem czterech lat rządów Prawa i Sprawiedliwości". "Wiarygodność i dotrzymywanie słowa to dwie cechy, o których zawsze powinni pamiętać politycy, a politycy PiS skutecznie realizują to od czterech lat" – podkreśliła.

Jak dodała, przyjechała wraz z byłą minister rodziny Elżbietą Rafalską oraz ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim do Desna, by "prosić o prolongatę tego zaufania na kolejne cztery lata".

Tchórzewski przypomniał, że realizowany od 2019 r. program gazyfikacji kraju zakłada, że do 2022 r. 90 proc. ludności Polski będzie miało dostęp do sieci gazowej. - Koszt tego programu to 7,5 mld zł – mówił minister.

