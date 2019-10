"Rekiny przyciąga Rock'n'Roll". Kiss zagra podwodny koncert dla żarłaczy białych

- Na początku byłem sceptyczny, ale wyjaśniono mi, że rekiny przyciągają długie fale radiowe i Rock'n'Roll powinien je przyciągnąć. Ciekawe, ile wytrzymają, mam nadzieję, że znają "Rock And Roll All Nite - powiedział w rozmowie z agencją AP wokalista i gitarzysta zespołu Paul Stanley.

Zespół ma być w pełnych kostiumach i makijażu i zagrać przynajmniej cztery piosenki, których rekiny i inne zwierzęta akurat znajdujące się w okolicy będą słuchać z pomocą specjalnych podwodnych głośników.

Towarzyszyć im w małej łodzi podwodnej będzie ośmiu fanów, którzy wylosowali bilety kosztujące 50 dolarów. Będzie z nimi ekspert zajmujący się życiem i zwyczajami rekinów oraz prowadzący wydarzenie prezenter.

Zyski z koncertu zostaną przekazane organizacji Australian Marine Conservation Society, która zajmujące się ochroną fauny i flory w wodach wokół Australii.

Kiss to amerykański zespół rockowy założony w 1973 roku. Słynie z wymyślnych kostiumów i makijażów oraz koncertów z dużą ilością pirotechniki i innych efektów specjalnych.

Do najbardziej znanych utworów, które nagrali, należą: "I Was Made for Lovin' You", "Rock And Roll All Nite", "I Love It Loud", "Detroit Rock City". W czasie swojej kariery sprzedali ponad 75 mln płyt.

jm/hlk/ AP, polsatnews.pl