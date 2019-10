"Nie wiem ilu jest w Polsce muzułmanów, może pan Schetyna stał na ulicy i liczył"

Nie wiem ilu jest w Polsce muzułmanów i kto jest muzułmaninem, a kto nie; jestem ciekaw, kto z PO to liczył i skąd mają tę liczbę - powiedział w piątek w "Graffiti" wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker zapytany o tzw. aferę migracyjną. Dodał, że to Platforma chciała przymusowej relokacji uchodźców.

Koalicja Obywatelska uruchomiła stronę internetową "100 afer PiS", gdzie przypomniano nierozliczone - według KO - afery obecnej władzy. Wśród wymienionych pozycji znalazła się "afera migracyjna". Koalicja Obywatelska pisze m.in., że "rząd Mateusza Morawieckiego, według mediów, ściągnął rekordową liczbę muzułmanów do Polski, bo aż 17 tysięcy. Politycy PiS cynicznie jedno mówią, a co innego robią".

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker zapytany w piątek w "Graffiti" o "aferę migracyjną" podkreślił, że to rząd Platformy Obywatelskiej w 2015 roku chciał przymusowej relokacji uchodźców w Polsce.

- Ciężko mi odpowiedzieć na tą konkretna liczbę. Przecież ja nie wiem ilu jest muzułmanów, kto jest muzułmaninem, a kto nie. Jestem ciekaw kto z Platformy to liczył, czy pan Brejza to liczył, pan Kierwiński to liczył. Może pan Schetyna stał na ulicy i liczył kto jest muzułmaninem, a kto nie. Skąd mają liczbę muzułmanów i podają tę liczbę. To jest jedna wielka farsa - mówił w rozmowie z Wojciechem Dąbrowskim.

"Nie" dla przymusowej relokacji

Szefernaker przyznał, że wiele osób w Polsce - także zza wschodniej granicy - przebywa w Polsce na zasadach określonych prawem. - Przede wszystkim wiza, przede wszystkim względy bezpieczeństwa. I tak zawsze było, i tak będzie za rządów Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli ktoś ma wizę, to może wjechać do Polski, ale nie przymusowa relokacja, że przyjadą osoby bez paszportów i będziemy musieli ich w Polsce utrzymywać - zaznaczył.

Dodał, że Polska jest "krajem także otwartym na ręce do pracy, ale na zasadach określonych prawem tak, żeby było w Polsce bezpiecznie".

