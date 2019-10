Koalicja Obywatelska zapowiada zniesienie abonamentu i rozwiązanie Rady Mediów Narodowych

Kidawa-Błońska powiedziała w piątek na konferencji prasowej przed gmachem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, że choć jest już końcówka kampanii wyborczej, z mediów publicznych Polacy nie dowiedzą się o tym, co naprawdę dzieje się w ich kraju. - Nie dowiedzą się o zamykanych szpitalach, o tym, że leki drożeją; tam jest tylko obrażana opozycja, mówienie półprawd - podkreśliła wicemarszałek Sejmu.



Według niej, politycy opozycji, którzy przychodzą do mediów publicznych narażeni są na bardzo niegrzeczne zachowanie dziennikarzy. - Na takie media nie ma zgody. Media publiczne muszą być mediami publicznymi, muszą być mediami wszystkich obywateli. Zasługujemy na to, żeby z tych mediów dostawać dobrą i rzetelną informację, prawdziwą informację. Zasługujemy także na to, żeby były tam programy edukacyjne, żeby były ciekawe propozycje kulturalne. To wszystko powinno być w tych mediach, a tego nie ma - zaznaczyła Kidawa-Błońska.

"Przekroczono cienką czerwoną linię"



W jej ocenie, media publiczne straciły moralne prawo do tego, żeby oceniać przedstawicieli opozycji i całe społeczeństwo. - Przekroczono cienką czerwoną linię, dlatego Koalicja Obywatelska przygotowała rozwiązania. Zniesiemy abonament, bo te pieniądze nie mogą trafiać na tego typu programy i audycje. Raz na zawsze spowodujmy, że żadna partia polityczna nie będzie miała wpływu na treści i na to, co dzieje się w danych programach. Pogramy powinny być niezależne, zarządzane przez osoby profesjonalne, które swoim obiektywizmem będą przygotowywali ofertę programową" - zapowiedziała wicemarszałek Sejmu.



Jej zdaniem, minister kultury powinien odpowiadać za to, co dzieje się w mediach publicznych. - Tam powinna być oferta kulturalna, język, sposób mówienia, a nie fala hejtu i nienawiści. Dlatego przywrócimy KRRiT konstytucyjne zadania, które zostały jej zabrane i zlikwidujemy Radę Mediów Narodowych - zadeklarowała Kidawa-Błońska.



- Polacy potrzebują obiektywnych, dobrze zorganizowanych mediów, gdzie będą mogli uzyskać prawdziwą informację, gdzie będzie używany język kultury, język, który będzie Polaków łączył, a nie dzielił - dodała.

"Język debaty publicznej praktycznie sięgnął dna"



Obecna na konferencji europosłanka PO Magdalena Adamowicz podkreśliła, iż bardzo się cieszy, że temat jakości debaty publicznej stał się ważny dla Koalicji Obywatelskiej. - Obecny język debaty publicznej praktycznie sięgnął dna, mowa nienawiści, dezinformacje, półprawdy, inwektywy stały się codziennością - oceniła Adamowicz.



Dodała, że zajęła się tym tematem, bo ma do tego moralne prawo. - Moja rodzina sama doświadczyła wiele nienawiści z różnych stron, ale prym w tym wiodły niestety media publiczne - podkreśliła.



- Apeluję, żebyśmy wszyscy zaczęli od siebie, żebyśmy zmienili ten język, żebyśmy zarówno z jednej strony jak i z drugiej strony, jak i rządzący używali języka pełnego kultury, bo wszystko można powiedzieć w inny sposób, nie obrażając nikogo, nie naruszając innej godności, nie strasząc obywateli - apelowała europosłanka PO. - Jeżeli zmienimy język i przestaniemy siać nienawiść, to wszystkim nam wyjdzie na dobre - dodała.

