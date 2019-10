Brodnicka pocałowała rywalkę. Doszło do bójki

W piątek wieczorem dojdzie do walki mistrzyni świata WBO Ewy Brodnickiej z Edith Soledad Matthysse na gali Tymex Boxing Night 9 w Częstochowie. Do pierwszego starcia między zawodniczkami doszło już w czwartek podczas ceremonii ważenia, kiedy to Polka pocałowała rywalkę w usta, na co ta odpowiedziała uderzeniem w twarz Brodnickiej. Doszło do bójki.