Zatrzymani, gdy próbowali wyłudzić kredyt. Parze ze Śląska grozi osiem lat więzienia

Pod koniec zeszłego miesiąca 34-latek złożył w banku droga elektroniczną wniosek o 50 tys. zł kredytu. Dodał do tego inne wymagane dokumenty. Jak się okazało, dokumenty kredytowe były sfałszowane.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili, że mężczyzna nigdy nie był zatrudniony we wskazanej w zaświadczeniu o pracy firmie, nieprawdziwe były też dane o jego wynagrodzeniu. Okazało się też, że to 29-latka wystawiła wspólnikowi wszystkie fałszywe zaświadczenia i przesłała w jego imieniu przesyłała do banku.

W miniony poniedziałek 34-latek został zatrzymany, kiedy przyszedł do banku po kredyt. 29-latkę policjanci zatrzymali przed budynkiem banku.

