"Możemy uznać, że wyrok jest w 100 proc. korzystny dla polskich frankowiczów". TSUE wydało wyrok

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że "w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego". - Możemy uznać, że wyrok jest w 100 proc. korzystny dla polskich frankowiczów - ocenia reprezentujący polskich frankowiczów radca prawny Kacper Sampławski.

Wyrok dotyczy sprawy małżeństwa Dziubaków, które wzięło kredyt hipoteczny na 40 lat. Wnieśli oni o unieważnienie umowy.

- Możemy uznać, że wyrok jest w 100 proc. korzystny dla polskich frankowiczów - ocenia reprezentujący polskich frankowiczów radca prawny Kacper Sampławski. - Z wyroku płyną trzy podstawowe wnioski. Po pierwsze, sąd polski ma obowiązek usunąć z umowy kredytowej nieuczciwy warunek walutowy. Po drugie sąd polski nie ma prawa uzupełnić następnie umowy na korzyść banków. Po trzecie to konsument w dniu wyroku decyduje co jest dla niego korzystne - uznanie umowy za nieważną czy też tzw "odfrankowienie" umowy - wyjaśnia prawnik.

- Unieważnienie umowy zawartej w frankach szwajcarskich wcale nie musi być rozwiązaniem najlepszym dla klienta. Przy unieważnieniu umowy klient musi oddać pieniądze. W tym wyroku mamy sformułowanie, że klient musi być łagodnie traktowany, ale banki mogą wtedy wejść na drogę sądową i domagać się wypłaty wynagrodzenia za to, że posługiwali się tymi pieniędzmi - komentuje Jacek Brzeski, ekspert finansowy Polsat News.

- Wyrok jest bardzo zgodny z wydaną kilka miesięcy temu przez rzecznika generalnego TSUE opinią. Tą Polscy frankowicze uznali za korzystną - mówi korespondentka Polska News w Brukseli Dorota Bawołek.

"Wyrok TSUE jest zbieżny ze stanowiskiem polskiego rządu oraz rzecznika generalnego" - ocenił wyrok radny m. st. Warszawy Sebastian Kaleta.

TSUE mógł zająć się sprawą, ponieważ ochrona konsumentów jest dziedziną objętą wprost kompetencjami Unii Europejskiej. https://t.co/PB7aToVwWw — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) October 3, 2019

Orzeczenie może mieć istotny wpływ na sytuację Polaków, którzy mają kredyty mieszkaniowe we frankach szwajcarskich.

Trybunał w wyroku stwierdził, że "w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego".

TSUE orzekł ponadto, że jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej, równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów.

Ponadto Trybunał ocenił, że konsument musi mieć prawo do odmowy bycia objętym ochroną przed szkodliwymi skutkami, spowodowanymi unieważnieniem umowy jako całości.

