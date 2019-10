Policjanci mają 2,7 mln wypracowanych nadgodzin. "Są przemęczeni i popełniają błędy"

"W oparciu o zgromadzone informacje (...) przedstawiam wykaz wypracowanych przez funkcjonariuszy Policji nierozliczonych godzin nadliczbowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r." - napisał w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej mł. insp. Arkadiusz Jasiński z Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Dzień bez policji w całym kraju

Przekazana związkowcom informacja oznacza, że gdyby funkcjonariusze chcieli odebrać należne im godziny wolne, to przez jeden dzień w policji nikt by nie pracował. Obecnie w tej formacji służy ok. 97 tys. funkcjonariuszy.

- Chcemy w ten sposób pokazać, że brakuje 6 tys. policjantów. Te nadgodziny pokazują, że pracujący funkcjonariusze są przemęczeni i popełniają błędy - powiedział polsatnews.pl szef wielkopolskich policyjnych związkowców podinsp. Andrzej Szary.

Podinsp. Szary przypomniał, że do niedawana mundurowi mieli wypracowane 4 mln nadgodzin, ale sytuacja nieco się poprawiła, gdyż w życie weszła zmiana w ustawie, która nakazuje oddanie policjantom wypracowanych nadgodzin w postaci dni wolnych lub wypłatę 100 proc. uposażenia. - Przełożeni będą robić wszystko, aby nie narażać budżetu - zauważył podinsp. Szary sugerując, że policjanci będą kierowani na obowiązkowe wolne.

Podkreślił, że dla formacji byłoby lepiej, gdyby nadgodziny nie były wypracowywane. - Byłoby to bardziej efektywne - stwierdził.

"Rok 2020 może być krytyczny"

- Zawód policjanta przestał być konkurencyjny. Obawiamy się, że po nowym roku liczba wakatów może wzrosnąć do 10 tys. Rok 2020 może być krytyczny - ocenił przewodniczący ZW NSZZ Policjantów. Dodał, że podobna sytuacja ma miejsce w innych służbach mundurowych, np. w straży pożarnej.

W sondzie przeprowadzonej przez NSZZ Policjantów przed rokiem, 51 proc. funkcjonariuszy odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy zamierzają odejść ze służby "w związku z aktualną sytuacją w policji". Do końca 2020 r. pełne uprawnienia uzyska około 8 tys. policjantów.

Szef związkowców liczy, że władza zwróci w końcu uwagę na problem, bo na razie "nie jest on dostrzegany".

