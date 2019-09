"To musiało się kiedyś tak skończyć". Po ataku nożownika policyjni związkowcy apelują o zmiany

Recepcja na komendzie policji, to już codzienność. Zwykle to niczym niechronione miejsce, które nie posiada nawet przeszklonej ściany oddzielającej pracownicę od petenta. Tak jest również w Rybniku, gdzie 63-latek zaatakował nożem recepcjonistkę. Policyjni związkowcy mówią, że "to musiało się kiedyś tak skończyć". Apelują o wprowadzenie większych zabezpieczeń na komendach policji.