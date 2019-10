Po ciało zmarłego zgłosiło się pięć kobiet. Wszystkie twierdziły, że są jego żonami

Pawan Kumar, 40-letni kierowca z Indii targnął się na swoje życie, zażywając truciznę. Choć mężczyzna został błyskawicznie przewieziony do szpitala, to lekarzom nie udało się go uratować. Kilka dni później, po odbiór jego ciała zgłosiło się pięć kobiet. Każda z nich twierdziła, że jest żoną zmarłego. Żadna nie wiedziała o istnieniu pozostałych.